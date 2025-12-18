Απόστολος Λύτρας για τον ξυλοδαρμό της Σοφίας Πολυζωγοπούλου: Την πρώτη μέρα στη φυλακή νόμιζα ότι παίζω σε ταινία

Απόστολος Λύτρας και Σοφία Πολυζωγοπούλου θα βρεθούν απέναντι στα δικαστήρια για τον ξυλοδαρμό, καθώς η δικηγόρος δεν είναι διατεθειμένη να κάνει ούτε βήμα πίσω από τις αρχικές καταγγελίες της. Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο vidcast της Αγαθής και Βαλεντίνης Ράντη.

Ο Απόστολος Λύτρας επανέλαβε πως έχει μετανιώσει για τα όσα έκανε. Διαβεβαίωσε πως στο μέλλον δεν πρόκειται να φτάσει σε ανάλογο σημείο. Η Σοφία Πολυζωγοπούλου ζητάει από την πλευρά της την παραδειγματική τιμωρία του. Οι εξηγήσεις και οι «συγγνώμες» που έχει ακούσει, δεν είναι όπως φαίνεται αρκετές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με το κακοποιητικό περιστατικό, ο Απόστολος Λύτρας δήλωσε χωρίς να αναφέρει το όνομα της πρώην συζύγου του, πως «Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη φάση της ζωής μας, που μπορεί να ξεφύγουμε. Μπορεί να κάνουμε και κάτι κακό, όπως συνέβη στη δική μου περίπτωση. Εννοείται ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω ποτέ δε θα έκανα αυτό το πράγμα, όπως δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να το ξανακάνω στο μέλλον. Ειλικρινά σας λέω, όσο και να κάνω προσπάθεια, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συνέβη σε εμένα αυτό το πράγμα, να φτάσω σε αυτήν την κατάσταση»

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Έχω τρεις κόρες που δε θα ήθελα ποτέ να τις συμβεί κάτι αντίστοιχο. Νιώθω πολλές φορές άσχημα απέναντι στις τρεις κόρες μου για την πράξη μου αυτή. Δικαιούται αυτός ο άνθρωπος να συγχωρεθεί πρωτίστως από τα ίδια του τα παιδιά, που είναι κορίτσι; Εγώ νομίζω πως ναι.

Στην φυλακή δεν μπήκα για αυτό το περιστατικό αλλά για άλλο. Ότι παραβίασα δήθεν κάποιους περιοριστικούς όρους. Για την ακρίβεια όχι εγώ αλλά ότι η κόρη μου με έναν συνεργάτη μου και τη μητέρα της πήγαν σπίτι μου να πάρουν κάποια ρούχα και χρήματα και παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι που είχα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο Απόστολος Λύτρας σημείωσε ότι «Εκείνες οι μέρες ήταν τραγικές. Καταρχάς, η πρώτη μέρα μέσα στη φυλακή είναι… Νόμιζα ότι παίζω σε ταινία. Ότι είχα φύγει από το σώμα μου και κοίταγα κάποιον, ο οποίος περνάει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι, αλλά ψοφάει η κοινωνία για αίμα, ίντριγκα. Οι γυναίκες οι οποίες με έχουν επιλέξει ως δικηγόρο για να τις υπερασπιστώ, δεν είναι χαζές. Έχουν τον λόγο τους, ξέρουν που έχουν απευθυνθεί».

Προ ημερών το άλλοτε ζευγάρι ζήτησε να μην εκδικαστεί η υπόθεση για τις οικονομικές διαφωνίες τους, καθώς όπως ανέφεραν οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί και πλέον υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, να συμφωνήσουν εξωδικαστικά.