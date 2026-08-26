Τουρκία: «Εξετάζουμε το θέμα» απαντά η οδοντιατρική κλινική που επισκέφθηκε ο 53χρονος ομογενής που είναι σε κώμα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την οδοντιατρική κλινική στην Τουρκία, στην οποία υποβλήθηκε σε εκτεταμένη επέμβαση 53χρονος ομογενής για εμφυτεύματα δοντιών και κατέληξε στην εντατική στο ΚΑΤ.

Η οδοντιατρική κλινική με τα εμφυτεύματα στην Τουρκία μιλώντας στο «Live News» δίνει τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τον 53χρονο. «Την γνωρίζω την οικογένεια. Ο 53χρονος ήταν δικός μου πελάτης. Είχα αναλάβει την επικοινωνία μαζί του και την οικογένεια του για όλα τα διαδικαστικά θέματα.

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Δεν είμαι αρμόδια να σας απαντήσω εγώ τι πήγε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πριν από λίγη ώρα πληροφορήθηκα ότι η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ. Εξετάζουμε το θέμα με τους δικηγόρους μας, συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες και θα επανέλθουμε», λέει υπάλληλος της κλινικής.

Την ίδια ώρα, ο 53χρονος Αλέξανδρος δίνει τη δική του μάχη στην ΜΕΘ του ΚΑΤ. Στο πλευρό του νυχθημερόν η σύζυγός του που περιμένει ένα θετικό νέο από τους θεράποντες γιατρούς.

Καταγγελίες για την κλινική

Μετά την υπόθεση του 53χρονου, νέες καταγγελίες για την εν λόγω κλινική έρχονται στο φως από δημόσιες αξιολογήσεις ασθενών στο διαδίκτυο. Ενδεικτική είναι η δημόσια καταγγελία ασθενούς από την Ιταλία τον Νοέμβριο του 2025.

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«Στο τηλέφωνο παρουσίαζαν μια εξιδανικευμένη εικόνα, αλλά φτάνοντας εκεί, κάθεσαι στην καρέκλα του χειρουργείου ελπίζοντας ότι θα σε ναρκώσουν, αλλά μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες ο αναισθησιολόγος σηκώνεται και φεύγει. Μένεις εμβρόντητος, αμφισβητώντας τον επαγγελματισμό ολόκληρου του κέντρου, και τελικά αποχωρείς. Δεν το συνιστώ».

Αυτά ισχυρίστηκε ο ασθενής σε δημόσια πλατφόρμα αξιολογήσεων. Αν και οι περισσότερες κριτικές είναι θετικές, υπάρχουν και ορισμένες που αν μη τι άλλο προκαλούν έντονο προβληματισμό.

«Οι γιατροί είναι νέοι και άπειροι. Το προσωπικό συνέχεια αλλάζει και η συμπεριφορά είναι ακατάλληλη. Παρεμπιπτόντως, κατά την πρώτη μας επίσκεψη, ο γιατρός μας εξέτασε με το παλτό του, αφού επέστρεψε από ένα διάλειμμα για τσιγάρο».

Καταγγελίες υπάρχουν και για τα εμφυτεύματα δοντιών με ορισμένους να λένε πως αναγκάστηκαν να ξαναταξιδέψουν στην Τουρκία για να επιδιορθώσουν τα δόντια τους. «Η οδοντοστοιχία μας έσπασε δύο φορές. Ήρθαμε να την ξαναφτιάξουμε δύο φορές με δικά μας έξοδα. Είχαμε λάθος δάγκωμα, μακριά δόντια. Φτάσαμε και μια εβδομάδα αργότερα η οδοντοστοιχία μας έσπασε ξανά. Έχουν μια όμορφη κλινική, αλλά η θεραπεία είναι απαίσια».

Η κλινική διαφημίζει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, τις ανέσεις που προσφέρει, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικό βαν και φυσικά το άρτιο αποτέλεσμα που υπόσχεται σε δελεαστικές τιμές. «Απλώς ένιωθα σαν μια επιχείρηση μαζικής παραγωγής σχεδιασμένη να βγάζει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα».

Οδοντιατρικός τουρισμός σε χώρες των Βαλκανίων

Όπως φαίνεται, η Τουρκία που έχει τα σκήπτρα του χαμηλότερου κόστους έχει πλέον έναν δυνατό αντίπαλο. Κλινική σε Αλβανία προσφέρει δωρεάν τα αεροπορικά, τη διαμονή, τη μεταφορά από και προς την κλινική αρκεί να την επιλέξουν για τα εμφυτεύματα δοντιών τους.

Έχουν κατακλύσει τα social media δεκάδες βίντεο που διαφημίζουν το πόσο εύκολα αλλά κυρίως οικονομικά είναι να φτιάξει κανείς τα δόντια του στα Βαλκάνια.

Η διαφορά χαοτική. Μάλιστα, όλο και περισσότερες κλινικές σε Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία επιστρατεύουν μέχρι και πούλμαν για να ψαρέψουν ακόμη περισσότερους πελάτες. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός λέει από την πλευρά της μια γυναίκα που πήγε στη Σόφια για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών ωστόσο αυτό που αντίκρυσε την έκανε να φύγει τρέχοντας.

«Ήθελα να βάλω πάνω – κάτω εμφυτεύματα. Και η τιμή εκεί ήταν στα 6 χιλιάρικα. 20 μου είχαν πει στην Αθήνα. Ήρθε μας πήρε λιμουζίνα από το αεροδρόμιο, μας πήγε σε ξενοδοχείο, σε πολύ καλό ξενοδοχείο. Καμία σχέση (η κλινική) με αυτό που διαφημίζανε, με αυτό που ήταν».

Η πολυκλινική που έβλεπε στις διαφημίσεις ήταν τελικά ένα ισόγειο χωρισμένο με γυψοσανίδες. Εκείνο όμως που έκανε την καταγγέλλουσα να αλλάξει γνώμη ήταν η κατάσταση που αντιμετώπισε στην χειρουργική αίθουσα.

«Ήταν σφαγείο. Δεν ήταν αρνιά που τα παίρναν για σφαγή. Αυτό. Παίρναν τον κόσμο. Καμία επαφή με τον γιατρό, καμία απορία στο γιατρό να εκφράσεις τίποτα, τίποτα. Και οι γιατροί ήταν όλοι νεαροί. Ήταν κάτω από 25. Δεν μας εξέτασαν. Ήθελαν να κλείσουμε το ραντεβού επιτόπου, να υπογράψουμε τα χαρτιά, την επόμενη μέρα ξεκινούσαμε τις διαδικασίες».

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για τις παραπλανητικές διαφημίσεις που υπόσχονται το τέλειο χαμόγελο σε ελάχιστο χρόνο και σε ύποπτα χαμηλές τιμές.