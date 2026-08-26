Εύβοια: Μπάνιο με πλωτά φράγματα για μωβ μέδουσες και τσούχτρες – «Ελπίζουμε να εξαφανιστούν»

Σε απόγνωση βρίσκονται οι επιχειρηματίες της εστίασης και τουρισμού στα Πολιτικά της Εύβοιας. Αιτία, η επιμονή του φαινομένου με τις μωβ μέδουσες και τις τσούχτρες στον Ευβοϊκό απειλεί για μία ακόμη χρονιά τους τζίρους.

Παρά την τοποθέτηση ειδικών πλωτών προστατευτικών φραγμάτων, η εμπορική κίνηση στην παραλία των Πολιτικών στην Εύβοια παραμένει μειωμένη, καθώς οι μωβ μέδουσες και οι τσούχτρες εκτείνονται κατά μήκος της ακτογραμμής έως τη Δάφνη.

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Στο πλαίσιο των μέτρων που λήφθηκαν από τις αρχές Ιουνίου για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών κολύμβησης στον Ευβοϊκό και τον Μαλιακό κόλπο, όπως φαίνεται στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, τοποθετήθηκαν πλωτά προστατευτικά φράγματα σχήματος «Π» μπροστά από επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη των επαγγελματιών που έχουν πληγεί.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, τα φράγματα τοποθετήθηκαν περιορισμένα σε δύο σημεία της παραλίας, καθώς και σε ένα ακόμη πριν από την είσοδο του παραλιακού μετώπου.

Το γεγονός αυτό αφήνει μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου απρόστατευτο, αποτρέποντας κάποιους λουόμενους από το να επισκεφθούν την περιοχή.

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«Ο κόσμος φοβόταν – Ελπίζω στα τρία χρόνια να εξαφανιστούν»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η Κατερίνα Αλεξανδράκη, ιδιοκτήτρια εστιατορίου στην παραλία των Πολιτικών, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή:

«Τα δίχτυα τα έβαλαν αρχές Ιουνίου, αλλά εντάξει… ο κόσμος φοβόταν. Φέτος βέβαια έγινε το αντίθετο, γιατί πέρσι είχαν ήδη νοικιάσει σπίτια εδώ, οπότε δεν μπορούσαν να τα ξενοικιάσουν. Έγινε εκεί μέσα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που φανερώθηκαν. Είναι μέρες που μπορεί να έχει και μέρες που μπορεί να μην έχει καθόλου».

Η ίδια εκφράζει την προσδοκία των κατοίκων για τη σταδιακή υποχώρηση του φαινομένου: «Περιμένω να φύγουνε. Ελπίζω, γιατί έτσι όπως λένε και οι άλλοι, στα τρία χρόνια εξαφανίζονται».

Σημειώνεται ότι τα πλωτά φράγματα δεν εγγυώνται την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου, όμως μειώνουν δραστικά την παρουσία μεδουσών στον χώρο που περικλείουν.