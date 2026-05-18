Ευαγγελία Κοράκη: «Οι κλινικές μελέτες φέρνουν στην Ελλάδα τις θεραπείες του μέλλοντος»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών στις 20 Μαΐου, το Health Talks ανοίγει τον φάκελο της κλινικής έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος του newsit.gr και του iatropedia.gr.

Καλεσμένη στο στούντιο, η κα. Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος του HACRO (Ελληνικός Σύλλογος Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών – CROs) και Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CORONIS Research.

Σε μια αναλυτική και άκρως διαφωτιστική συνέντευξη, η κα. Κοράκη χαρτογραφεί τα βήματα που έχουν γίνει, αλλά και αυτά που υπολείπονται, προκειμένου οι ασθενείς στη χώρα μας να αποκτήσουν ισότιμη και πρώιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.

Κλινικές μελέτες και ενημέρωση των ασθενών μέσω της συμμαχίας φορέων

Σε αυτή τη δυναμική μετάβαση της χώρας, ο ρόλος του HACRO αναδεικνύεται κομβικός, καθώς παρεμβαίνει σταθερά και θεσμικά, όχι μόνο για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και στην κατεύθυνση της εμπεριστατωμένης ενημέρωση των ασθενών.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η «Συμμαχία για την Αξία των Κλινικών Μελετών», ο HACRO λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, την πολιτεία και τους πολίτες – ασθενείς, θωρακίζοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Αποδομώντας τον παρωχημένο μύθο περί «πειραματόζωων», η κα. Κοράκη τοποθετείται με σαφήνεια:

«Η κλινική μελέτη είναι η μοναδική επιστημονική διαδικασία για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι μία θεραπεία είναι αποτελεσματική αλλά και ασφαλής. Εάν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, τότε κανένα φάρμακο δεν μπορεί να λάβει έγκριση ούτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ούτε από τον αντίστοιχο αμερικανικό – FDA. Οι ασθενείς, όταν συμμετέχουν σε μία κλινική μελέτη, έχουν πρόσβαση σε θεραπείες που θα κάνουν κάποια χρόνια για να βγουν στα φαρμακεία. Από την άλλη πλευρά, έχουν δωρεάν φάρμακα, έχουν δωρεάν εξετάσεις, έχουν μία πολύ στενή και πολύ υψηλού επιπέδου παρακολούθηση».

Ε. Κοράκη: Η στενή σύνδεση κλινικών μελετών με την ανάπτυξη του ΕΣΥ

Στη συνέντευξη, έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια εις βάθος ανάλυση για κομβικά ζητήματα που αλλάζουν την καθημερινότητα στα νοσοκομεία, όπως:

Τις αυστηρές δικλείδες ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας μελέτης

Τη δημιουργία 65 αυτοτελών Γραφείων Κλινικών Μελετών στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Τη ψηφιακή επανάσταση μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία στα μέσα καλοκαιριού, το Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας και τη νέα προσθήκη για τις κλινικές μελέτες στο MyHealth app, που θα επιτρέπει στους ασθενείς να δηλώνουν ενδιαφέρον για τις ενεργές κλινικές μελέτες που διεξάγονται στο ΕΣΥ, για την πάθησή τους.

Τα άμεσα οικονομικά οφέλη για τα νοσοκομεία, καθώς ποσοστό 20% των επενδύσεων από τους χορηγούς επιστρέφει στα ταμεία των νοσοκομείων για την αξιοποίησή τους σε υποδομές.

Τη βιώσιμη λύση απέναντι στο επενδυτικό clawback, με την πρόταση του μοντέλου 50-50 που έχει καταθέσει ο HACRO στο Υπουργείο Υγείας.

Η πρόοδος της ιατρικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κλινική έρευνα, όπως εξηγεί η Ευαγγελία Κοράκη:

«Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η κλινική έρευνα, αρκεί να πούμε ότι σήμερα με τα δημοσιευμένα νούμερα αποδεικνύεται ότι τα τελευταία εξήντα χρόνια στην Ευρώπη το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί μια δεκαετία. […] Έχουμε σήμερα αποτελέσματα, που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από πολλά χρόνια. Το AIDS, η ηπατίτιδα C και κάποιες πρόωρες καταστάσεις καρκίνου θεραπεύονται τελείως. Άρα, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η κλινική έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική», καταλήγει.