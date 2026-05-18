Ευρυτανία: Βλήμα εντοπίστηκε σε δάσος και καταστράφηκε στο Βελούχι με ελεγχόμενη έκρηξη – Δείτε βίντεο

Όπως φαίνεται ο το βλήμα παρέμενε στο σημείο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ένα επικίνδυνο εύρημα εντοπίστηκε σε δάσος στο Βελούχι Ευρυτανίας, που έφερε αναστάτωση αλλά και την κινητοποίηση των αρχών. Ο λόγος για ένα βλήμα που φαίνεται ότι βρισκόταν «κρυμμένο» στο σημείο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο την Κυριακή (17.05.2026)

Το βλήμα από όλμο, εξουδετερώθηκε με ασφάλεια και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, το πρωί από περιπατητές στο όμορφο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία.

Το οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, εντοπίστηκε στην περιοχή «Κόκκαλα» και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Ταψάκι».

Το πρωί της Δευτέρας οι έμπειροι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ που ειδικεύονται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών (EOD) και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED), προχώρησαν στην εξουδετέρωση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη έκρηξη και καταστροφή του, στο παλιό λατομείο στο Βελούχι, αναφέρει το lamiareport.

Στην επιχείρηση εκτός από τα στελέχη της Αποθήκης Βάσεως Πυρομαχικών που βρίσκεται στο Αυλάκι Στυλίδας, πήραν μέρος αστυνομικοί του ΑΤ Καρπενησίου, διασώστες του ΕΚΑΒ Καρπενησίου και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο της Φουρνάς.

