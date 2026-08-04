Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

«Αρσιβαρίστας» σερβιτόρος σηκώνει υπερφορτωμένο δίσκο και γίνεται viral

Οι αντιδράσεις του κοινού
«Αρσιβαρίστας» σερβιτόρος σηκώνει υπερφορτωμένο δίσκο και γίνεται viral
«Αρσιβαρίστας» σερβιτόρος σηκώνει υπερφορτωμένο δίσκο και γίνεται viral / TikTok
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Viral γίνει ένας σερβιτόρος σε ταβέρνα όπου μεταφέρει έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό πιάτων, ισορροπώντας έναν υπερφορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο.

Τις τελευταίες ώρες έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου το βίντεο του TikTok με τον σερβιτέρο που σηκώνει «βουνό» από πιάτα στον έναν ώμο με στόχο να τα μεταφέρει στην κουζίνα κάνοντας ένα μόνο «δρομολόγιο».

Στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος, γράφει χαρακτηριστικά: «Προκαλούμε όλους τους σερβιτόρους», μετατρέποντας έτσι την επικίνδυνη κίνηση σε challenge.

Το βίντεο στο TikTok έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές.

@anastasiadis16

♬ πρωτότυπος ήχος – Polytalados Music

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο έφτασαν τις εκατοντάδες, με τους περισσότερους χρήστες να συμφωνούν πως δεν αξίζει να καταπονεί το σώμα του για αυτό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
91
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο πλευρό της ρεπόρτερ Μαρίας Σιαμπάνου οι πυροσβέστες: «Οι ανθρωποφάγοι του καναπέ ας δείξουν αυτοσυγκράτηση»
«Εμείς τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία - Μαρία, σε ευχαριστούμε»
H δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου 11
Newsit logo
Newsit logo