«Αρσιβαρίστας» σερβιτόρος σηκώνει υπερφορτωμένο δίσκο και γίνεται viral

Viral γίνει ένας σερβιτόρος σε ταβέρνα όπου μεταφέρει έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό πιάτων, ισορροπώντας έναν υπερφορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο.

Τις τελευταίες ώρες έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου το βίντεο του TikTok με τον σερβιτέρο που σηκώνει «βουνό» από πιάτα στον έναν ώμο με στόχο να τα μεταφέρει στην κουζίνα κάνοντας ένα μόνο «δρομολόγιο».

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Στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος, γράφει χαρακτηριστικά: «Προκαλούμε όλους τους σερβιτόρους», μετατρέποντας έτσι την επικίνδυνη κίνηση σε challenge.

Το βίντεο στο TikTok έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο έφτασαν τις εκατοντάδες, με τους περισσότερους χρήστες να συμφωνούν πως δεν αξίζει να καταπονεί το σώμα του για αυτό.