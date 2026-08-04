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Πύλος: Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο σε παραλία

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου
Ανεύρεση σορού άντρα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιμανιού της Πρέβεζας, Τρίτη 8 Ιουνίου 2021. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Το Λιμενικό Σώμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / Eurokinissi
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Θρίλερ με το ανθρώπινο κρανίο που βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (03.08.2026) σε παραλία του νησιού Σφακτηρίας στην Πύλο.

Το μακάβριο εύρημα στην παραλία της Πύλου εντόπισε και περισυνέλλεξε το Λιμενικό. Σε ανακοίνωση του αναφέρει πως αρχικά οι αρχές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη οστών ωστόσο στη συνέχεια ανακάλυψαν πως πρόκειται για ανθρώπινο κρανίο.

Το κρανίο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου προς διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου.

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