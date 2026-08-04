Ευθύμιος Λέκκας: Η φωτιά μπορεί να καίει υπόγεια για εβδομάδες ή και μήνες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ομότιμος καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος μίλησε για ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε μεγάλες φωτιές του παρελθόντος.

Ο Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε πως όταν η επιφανειακή φωτιά φαίνεται να έχει σβήσει, η καύση μπορεί να συνεχίζεται υπόγεια, στο ριζικό σύστημα των δέντρων, ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε στις μεγάλες φωτιές της Ηλείας το 2007, της Πάρνηθας και της Χίου.

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«Η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επί ημέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κορμοί και το ριζικό σύστημα των δέντρων καίγονται υπογείως. Αυτή η καύση μπορεί να διαρκέσει επί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες», ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που παραμένουν στο υπέδαφος μπορούν να συντηρήσουν θερμές εστίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και, υπό ευνοϊκές συνθήκες, να προκαλέσουν νέα ανάφλεξη. Ο Ευθύμιος Λέκκας διευκρίνισε ότι η υπόγεια καύση αποτελεί διαρκή κίνδυνο, ο οποίος όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με συνεχή επιτήρηση.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν μόλις εξαλείψουν τις φλόγες. Παραμένουν στην περιοχή για ημέρες, βρέχοντας το έδαφος και κάνοντας συνεχόμενους ελέγχους.

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«Όταν σβήνουμε μία πυρκαγιά και αυτή παύει να προελαύνει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν. Παραμένουν στην περιοχή επί ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα επέκτασή της», υπογράμμισε.

Εξήγησε, πως στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει δημιουργηθεί θερμοκρασιακή αναστροφή, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται ένα εκτεταμένο νέφος καπνού και υδρατμών. Το φαινόμενο αυτό περιορίζει την ορατότητα και δεν επιτρέπει στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με ασφάλεια.

«Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων και των επίγειων δυνάμεων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να αλλάξουν σταδιακά τα δεδομένα στην κατώτερη ατμόσφαιρα και να αρχίσει να διαλύεται το νέφος που έχει σχηματιστεί πάνω από το μέτωπο: «Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες. Ωστόσο, πρόκειται για πολύτιμες ώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση».

«Θεωρώ ότι υπάρχουν τα μέσα για να μπορέσουν να αναστείλουν την προέλαση της φωτιάς, εφόσον βέβαια οι συνθήκες το επιτρέψουν. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσα μέσα και αν υπήρχαν, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των συνθηκών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή», τόνισε.