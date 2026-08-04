Ρόδος: «Χειροπέδες» σε 59χρονο βρέθηκε με πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης

Ένας 59χρονος στη Ρόδο συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (03.08.2026) όταν μετά από έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν πάνω του πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ρόδου, αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ επέβαινε σε ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 1.207 γραμμάρια κοκαΐνης.

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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο προσωρινό κατάλυμα όπου διέμενε, καθώς και στην κατοικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 121 γραμμάρια κοκαΐνης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1.328 γραμμάρια κοκαΐνης, μαζί με τη ζυγαριά ακριβείας, ενώ σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.