Άρχισε η εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων στο πρόγραμμα Health IQ

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευση του προσωπικού του πάνω στο πρόγραμμα Health ΙQ, που ουσιαστικά αφορά στον τρόπο με τον οποίο νοσηλεύονται οι ασθενείς.

Το Health-IQ, δεν είναι κάποιο «έξυπνο» AI ούτε μια νέα διοικητική πρωτοτυπία, αλλά κάτι πιο χειροπιαστό: είναι ένα πρόγραμμα για την μέτρηση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τη νέα πρωτοβουλία του ΠΟΥ/Ευρώπης (μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα) και του Υπουργείου Υγείας, που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2024, βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση και αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, με σαφή αποστολή: τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση των εργαζόμενων (δοικητικών, γιατρών και νοσηλευτών) πάνω στον τρόπο της καταγραφής και της διαρκούς και συστηματικής βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας που παρέχουν στους ασθενείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές συναντήσεις με το προσωπικό του ΕΣΥ σε 4 δομές Υγείας:

σε δύο δομές Υγείας, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο της Αθήνας και στο Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου, στις αρχές Νοεμβρίου

στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο, πριν από λίγες ημέρες, στις 25 Νοεμβρίου

Οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις, συγκαταλέγονται σε μια σειρά δράσεων που θα επεκταθούν σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες.

Στόχος είναι: κάθε μονάδα υγείας να αποκτήσει ένα κοινό πλαίσιο με τις υπόλοιπες στο πώς μετρά, πώς αξιολογεί και πώς αναβαθμίζει την καθημερινή λειτουργία της.

Με λίγα λόγια, τα νοσοκομεία θα πρέπει να πάψουν να παρέχουν «ακατάστατα» και χωρίς σχεδιασμό τις υπηρεσίες τους, ενώ θα πρέπει να αρχίσουν να βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και συγκρίσιμα δεδομένα.

Συνολικά, μέσα στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν ακόμη εννέα (9) ενημερωτικές συναντήσεις, καλύπτοντας και τις έξι (6) Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Τι σημαίνει «βελτίωση ποιότητας» στην πράξη;

Η ουσία του προγράμματος είναι, η αναγνώριση των αδυναμιών και η στοχευμένη βελτίωση, με απτό αντίκτυπο για τον ασθενή.

Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα το πλαίσιο, παραθέτουμε το εξής παράδειγμα: Αν μια κλινική, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επανανοσηλειών μετά από χειρουργεία –κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ανεπαρκή μετεγχειρητική παρακολούθηση από την πλευρά του προσωπικού— το Health-IQ θα δίνει στη διοίκηση και στους γιατρούς μια κοινή μεθοδολογία για να εντοπίσουν το πρόβλημα, να το μετρήσουν και στη συνέχεια να παρέμβουν με διορθώσεις.

Ο Δρ Joao Breda, επικεφαλής του Γραφείου ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Ασθενών, το έθεσε ξεκάθαρα: «Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση των ελληνικών υγειονομικών μονάδων να υιοθετήσουν πρακτικές που βασίζονται στη μέτρηση, την τεκμηρίωση και τη συνεχή βελτίωση. Η πιλοτική φάση του Health-IQ αποτελεί κρίσιμο βήμα προς τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ποιοτικής φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και στην διαμόρφωση αποτελεσματικών και δίκαιων υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες».

Ο Project Officer του ΠΟΥ, Χρήστος Τριανταφύλλου, εξήγησε τη σημασία της συνεργασίας με τα νοσοκομεία: «Οι συναντήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς φέρνουν στο ίδιο τραπέζι τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τους επαγγελματίες υγείας και τις ομάδες που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεργαστούμε άμεσα, να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα εργαλεία του Health- IQ και να συζητήσουμε από κοινού τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις απορίες κάθε μονάδας. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις μονάδες υγείας ώστε να ενσωματώσουν πρακτικές ποιότητας στην καθημερινή λειτουργία τους και να πετύχουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα αποτελέσματα της φροντίδας».

Πηγή iatropedia.gr