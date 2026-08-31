Ασπίδα του Αχιλλέα: Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα και το Ισραήλ προχώρησαν σήμερα (31.08.2026), στην υπογραφή των συμφωνιών στο Τελ Αβίβ για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας.

Η συνολική αξία του προγράμματος που υπέγραψαν Ελλάδα και Ισραήλ ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλέγματος άμυνας. Σε αυτό θα ενσωματωθούν ραντάρ, αισθητήρες και πολλαπλά μέσα αναχαίτισης, τα οποία θα λειτουργούν συνδυαστικά για την αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων εναέριων και πυραυλικών απειλών.

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Πρόκειται για μια συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει τα συστήματα David’s Sling και Spyder, τα οποία κατασκευάζονται από τη Rafael, καθώς και το σύστημα Barak MX, που κατασκευάζεται από την Israel Aerospace Industries (IAI).

Όπως ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, θα προμηθεύσει την Ελλάδα και με συστήματα Drone Dome, σε ξεχωριστή συμφωνία ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Οι σχετικές συμφωνίες ολοκληρώθηκαν και υπεγράφησαν σε υπηρεσιακό επίπεδο, με την ελληνική πλευρά να εκπροσωπείται από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και την ισραηλινή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας.

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Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης της ελληνικής αεράμυνας και όχι την προμήθεια ή ανάπτυξη ενός μόνο οπλικού συστήματος. Η βασική φιλοσοφία της στηρίζεται στη συνεργασία διαφορετικών μέσων, τα οποία θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

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Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση κάθε πιθανής απειλής, η άμεση αξιολόγησή της και, στη συνέχεια, η επιλογή του καταλληλότερου διαθέσιμου μέσου για την εξουδετέρωσή της.

Η νέα αεράμυνα θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη, πύραυλοι κρουζ, αλλά και βαλλιστικοί πύραυλοι.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει η αντιμετώπιση των drones, καθώς η χρήση τους έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η ανάπτυξη του νέου αμυντικού πλέγματος θα έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου 35 μηνών.

Η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Άμυνας

Υπεγράφη σήμερα στο Τελ Αβίβ, η Διακρατική Συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί – drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Από την ισραηλινή πλευρά τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, o Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε:

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».