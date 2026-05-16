Ασπρόπυργος: Έφοδος της αστυνομίας σε οικισμό Ρομά με 9 συλλήψεις, βίντεο

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ξήλωσαν καλώδια μήκους 3 χιλιομέτρων
Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η αστυνομία σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο. Στις έρευνες που έγιναν με στόχο την αποτροπή και καταστολή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας στην περιοχή, πήρε μέρος και σκύλος της ΕΛΑΣ.

Στη διάρκεια των ελέγχων που έκανε η αστυνομία στην επιχείρηση της 14ης Μαΐου σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φαινόμενο των ρευματοκλοπών.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτροδότησης.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

