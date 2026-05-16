Πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας – «Να παραμείνουν όλοι οι κάτοικοι στα σπίτια τους»

Κινητοποίηση σε ένδειξη αλληλεγγύης στην κοινότητα των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έγινε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (16.05.2024) στο κέντρο της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν αρχικά συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς την Ομόνοια.

Σύμφωνα με τη Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα, η κινητοποίηση έχει κεντρικό αίτημα τη στήριξη των δύο απεργών πείνας της κοινότητας, του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzon Doppagne, με τον πρώτο να βρίσκεται στην 101η ημέρα απεργίας πείνας με κρίσιμο κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ η δεύτερη συμπληρώνει τη 15η ημέρα.

Η Συνέλευση επισημαίνει ότι ο αγώνας αυτός γίνεται «για την υπεράσπιση της γειτονιάς και της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών», την οποία περιγράφει ως «το μεγαλύτερο αυτοοργανωμένο εγχείρημα κοινωνικής στέγασης, αλληλεγγύης και κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα».

Παράλληλα, οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η διαμαρτυρία συνδέεται με ευρύτερα ζήματα, όπως «το δικαίωμα στη στέγη, το δικαίωμα στην υγεία, την τροφή, την εκπαίδευση, στον πολιτισμό» και συνολικά «την υπεράσπιση της ίδιας της ζωής και της αξιοπρέπειας».

Βασικά αιτήματα είναι η άμεση ακύρωση της σύμβασης που αφορά τα Προσφυγικά από την Περιφέρεια Αττικής, «η παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά – πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους» και να αναλάβει την αποκατάσταση των Προσφυγικών η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας» με δική της χρηματοδότηση.

Το κάλεσμα της κινητοποίησης συνυπέγραψαν δεκάδες κοινωνικές δομές, σωματεία, φοιτητικά σχήματα, καθώς και συγγενείς θυμάτων και προσωπικότητες, με στόχο, όπως σημειώνουν οι συλλογικότητες, «να βγούμε μαζικά στους δρόμους για τη συνένωση και ανασυγκρότηση του δικού μας κόσμου, του κόσμου της αντίστασης, της ισότητας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης».