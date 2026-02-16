Ασπρόπυργος: Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο δυστύχημα – Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία φορά η άσφαλτος στον Ασπρόπυργο, μετά από τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 41χρονο

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026) στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμωνος και Αγίου Στεφάνου στον Ασπρόπυργο, όταν ο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 41χρονος, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες οι όποιοι απεγκλώβισαν μία γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.