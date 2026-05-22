Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ηράκλειο: Συνελήφθη η μητέρα του κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με αιμάτωμα στο κεφάλι

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση
Το ΠΑΓΝΗ
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χαλκιαδάκης Νίκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του το βράδυ της Πέμπτης (21.05.2026) στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του και άμεσα έγιναν οι ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Κρίθηκε αναγκαίο το κοριτσάκι να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα με την κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ,  το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια με πολλά μέλη και δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, ενώ η μητέρα του είναι Ρομά.

Το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα: «Η κατάστασή του είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
160
159
128
113
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo