Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση συμμορίας που ξάφριζε σπίτια – Πέταξαν πυροσβεστήρα σε αστυνομικούς

Μία αδιανόητη καταδίωξη που κατέληξε σε δύο συλλήψεις σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου οι αρχές «τσάκωσαν» δύο μέλη συμμορίας που έκανε διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ – καρέ τη δράση των δύο συλληφθέντων, την στιγμή που «μπουκάρουν» σε σπίτια στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 31χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για 14 διαρρήξεις.

Μετά από έρευνα των αρχών, ο 28χρονος και ο 31χρονος εντοπίστηκαν από στελέχη της ομάδας ΟΠΚΕ στον Ασπρόπυργο, όπου μετά από καταδίωξη και οι δύο συνελήφθησαν. Οι δράστες λίγο πριν την σύλληψή τους, είχαν επιχειρήσει να διαρρήξουν ένα σπίτι στην περιοχή Ερυθρές.

Οι κατηγορούμενοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ψέκασαν ασβέστη από πυροσβεστήρα κατά των αστυνομικών και στη συνέχεια τον πέταξαν στο μπροστινό μέρος του περιπολικού οχήματος.

Οι δράστες ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, όπου πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, ενώ ταυτοποιήθηκαν 6 ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Η δράση τους

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επέβαιναν σε επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν νοικιάσει από εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων, εντόπιζαν τα σπίτια – στόχους και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, παραβίαζαν με εργαλεία τις κεντρικές εισόδους και τις μπαλκονόπορτες σπιτιών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Μάλιστα, οι δράστες δεν δίσταζαν να μπαίνουν στα σπίτια ακόμη και όταν οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα, ενώ προκειμένουν να αυξήσουν τη λείας τους έκαναν πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια μέρα.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποίησαν για την τέλεση των κλοπών,

4 κυνηγετικά φυσίγγια,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

γάντια.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες σε Αττική, Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα και Κατερίνη.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.