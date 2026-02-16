Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν τη σύγκρουση του αγροτικού του 41χρονου με το φορτηγό

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύμα έναν 41χρονο οδηγό αυτοκινήτου στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Κυριακής (15.2.26) φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμωνος και Αγίου Στεφάνου στον Ασπρόπυργο, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 41χρονος, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Στο βίντεο από κάμερα επιχείρησης στην περιοχή, καταγράφεται το γκρι αγροτικό αυτοκίνητο του 41χρονου να βγαίνει στον δρόμο που κινείται το φορτηγό κόκκινου χρώματος.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο ο ήχος της σύγκρουσης των δύο οχημάτων ήταν τόσο δυνατός που αναστάτωσε τα σκυλιά της επιχείρησης στην οποία είναι τοποθετημένη η κάμερα ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες οι όποιοι απεγκλώβισαν μία γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.