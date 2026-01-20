Ασύλληπτος ο 24χρονος οδηγός μηχανής που περνούσε κόκκινα φανάρια, παρά την ταυτοποίησή του

Χωρίς κανένα αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για τον 24χρονο οδηγό μηχανής που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς περνώντας κόκκινα φανάρια και αναπτύσσοντας ταχύτητα για να μην τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Ο οδηγός της μηχανής που παραβίαζε κόκκινα φανάρια έχει ταυτοποιηθεί, αλλα παραμένει ασύλληπτος, ενώ δεν είχε και άδεια οδήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε και 24χρονος συνεπιβάτης ο οποίος προέτρεπε τον οδηγό να αναπτύξει ταχύτητα

Για να σβήσουν, μάλιστα, τα ίχνη οι κατηγορούμενοι αποσυναρμολόγησαν την μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά της στην αγορά ως ανταλλακτικά.

Σε ό,τι αφορά το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2025 ο 24χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν συνομήλικό του. Ο οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραβίασε επανειλημμένα κόκκινα φανάρια, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Ο συνεπιβάτης, ο οποίος κατέγραφε σε βίντεο την παράνομη πορεία της μοτοσικλέτας, ακούγεται να παροτρύνει τον οδηγό να επιταχύνει προκειμένου να διαφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε ήδη αποσυναρμολογηθεί, ενώ τμήματά της είχαν αναρτηθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε ιστοσελίδες αγγελιών. Στόχος των κατηγορουμένων ήταν να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Τέλος, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 24χρονος οδηγός δεν κατείχε άδεια οδήγησης, ενώ διατηρούσε ενεργό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτούσε συστηματικά βίντεο στα οποία εμφανιζόταν να οδηγεί επικίνδυνα, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.