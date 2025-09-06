Ελλάδα

Athens Flying Week 2025: Άνοιξε και φέτος τις πύλες της στην Τανάγρα – Εντυπωσιακές εικόνες

Η «καρδιά» της αεροπορίας χτυπά γι' άλλη μία χρονιά στην 114η Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα
Athens Flying Week 2025
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη

Μαχητικά, ακροβατικά σμήνη και υπερσύγχρονα αεροσκάφη σε μοναδικές πτήσεις έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν όσοι επισκεφθούν την Τανάγρα για το διήμερο σόου Athens Flying Week 2025, το Σάββατο (06.09.2025) και την Κυριακή (07.09.2025).

Η «καρδιά» της αεροπορίας χτυπά και φέτος στην Τανάγρα, καθώς η Athens Flying Week 2025 άνοιξε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, τις πύλες της, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικά θεάματα στον αέρα και στο έδαφος.

Μαχητικά, ακροβατικά σμήνη και υπερσύγχρονα αεροσκάφη προσφέρουν το μεγαλύτερο υπερθέαμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε χιλιάδες επισκέπτες που θα κατακλύσουν αυτό το διήμερο την έδρα της 114ης Πτέρυγας Μάχης.

Athens Flying Week 2025
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη
Athens Flying Week
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απογειώσεις και προσγειώσεις σε απόσταση αναπνοής, επιδείξεις αερομοντελισμού, καθώς και να περιηγηθούν στην εμπορική έκθεση και να ενημερωθούν για κάθε τύπου αεροπορική εκπαίδευση από αερολέσχες και πιλότους.

