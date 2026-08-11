Καιρός σήμερα: Άνεμοι 7 μποφόρ στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στη χώρα – Πού θα βρέξει

Ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

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Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.