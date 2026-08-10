Θρίλερ με νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε κλειδωμένος στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με σημάδια στον λαιμό και στο πρόσωπο

Ο αστυνομικός εντοπίστηκε από συναδέλφους του, μέσα στο υπηρεσιακό όχημα, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο, αργά το βράδυ της Δευτέρας (10/8/26). Λίγο νωρίτερα, είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στο Α/Τ Ακροπόλεως η σύντροφός του…

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον αστυνομικό αναζητούσε η σύντροφός του από το βράδυ της Κυριακής (9/8/26) και τελικά, βρέθηκε από συναδέλφους του στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, μέσα στο κλειδωμένο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αστυνομικός έχει σημάδια στο λαιμό και στο πρόσωπο και βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για να εξετάσει τον αστυνομικό ενώ γίνονται έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, ο άνθρωπος βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Στο σημείο έσπευσε και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο 34χρονος αστυνομικός, που υπηρετούσε στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε το βράδυ της Κυριακής (9/8/26) περίπου στις 23.00 από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο. Δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του και τελικά, η σύντροφος του έκανε την δήλωση εξαφάνισης το βράδυ της Δευτέρας (10/8/26). Το κινητό του τηλέφωνο ήταν συνεχώς ανοιχτό…

Τελικά, λίγες ώρες μετά τη δήλωση εξαφάνισης, εντοπίστηκε από συναδέλφους του, μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η σύντροφός του είπε ότι δεν είχε γίνει κάτι αξιοσημείωτο την ημέρα που εξαφανίστηκε ο αστυνομικός.