Καιρός: Κίνδυνος για ακραία εξέλιξη πυρκαγιάς σε 5 περιοχές την Τρίτη – Δυναμώνει το μελτέμι από την Πέμπτη

Οι χάρτης πυρομετεωρολογικού κινδύνου δείχνει και για την Τρίτη (11/8/26) σημεία επικίνδυνα, με μωβ χρώμα (ακραίο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο), την περιοχή της Αττικής, της Βοιωτίας, της Λακωνίας, της Κεντρικής Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς.

Μάλιστα οι συνθήκες του καιρού εξελίσσονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση αλλά και την εξέλιξη πυρκαγιών, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό.

Δεκαπενταύγουστο με ισχυρό μελτέμι φαίνεται πως θα περάσουμε φέτος στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, ότι αν ξεσπάσει φωτιά στις συγκεκριμένες περιοχές, αυτή μπορεί να έχει ακραία εξέλιξη…

Μέχρι και την Τετάρτη αναμένεται να διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 38 βαθμούς, σε συνδυασμό με ξηρές καιρικές συνθήκες και αέρα 6- 7 μποφόρ. Από την Πέμπτη ενισχύονται οι άνεμοι φτάνοντας και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο!

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Ο καιρός, αναμένεται να διατηρηθεί σε αυτό το μοτίβο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δείτε live την εξέλιξη του φαινομένου, μέσα από το γραφικό του Windy:

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Τρίτη (11/8/26)

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

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Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη (11/8/26)

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.