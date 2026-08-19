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Αχαΐα: Η στιγμή της διάσωσης 36χρονου και 34χρονης που εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα στη Σπαρτιά

Η επιχείρηση ξεκίνησε χθες το απόγευμα και ολοκληρώθηκε σήμερα (19/8/2026) πρωινές ώρες με τους διασωθέντες να είναι καλά στην υγεία τους
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Η στιγμή της διάσωσης των εγκλωβισμένων
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Σώοι βρέθηκαν και διασώθηκαν μετά από ολονύκτια επιχείρηση, ένας 36χρονος και μια 34χρονη οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε χαράδρα στην περιοχή Σπαρτιά Ερυμάνθου Αχαΐας.

Τα δύο αδέρφια χάθηκαν στο βουνό της Αχαΐας και εγκλωβίστηκαν μέσα σε χαράδρα, από την οποία δεν μπορούσαν να ανέβουν με αποτέλεσμα να χρειαστούν τη βοήθεια της πυροσβεστικής.

Βίντεο που μοιράστηκε η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνει την προσπάθεια των αρχών να τους βγάλουν από το δύσβατο σημείο και να τους ανεβάσουν πάνω με σχοινιά.

Μετά την κλήση τους στο 112 γύρω στις 20:00 και τον άμεσο εντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η Ομάδα Ίκαρος (drones) Δυτικής Ελλάδας.

Οι πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τους δύο περιπατητές σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην τοποθεσία Αστάχι Βρύση, της περιοχής Σπαρτιά Ερυμάνθου Αχαΐας, κατάφεραν μετά από πολλές ώρες να τους βγάλουν από τη χαράδρα και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες, σήμερα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 και οι δυο τους είναι καλά στην υγεία τους.

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