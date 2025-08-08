Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αχαΐα: Τροχαίο δυστύχημα μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι – Ένας νεκρός

Ο 60χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του
Τροχαίο στην Αχαΐα

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (08.08.2025) στην Αχαΐα με θύμα έναν 60χρονο οδηγό.

Το τροχαίο έγινε στην 111 στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, όπου ένα φορτηγάκι συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα.

Το φορτηγάκι οδηγούσε ένας 60χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος μετέφερε τα μελίσσια του λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο στην άσφαλτο.

Ο 60χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία καθώς δεν άντεξε αφήνοντας την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Τροχαίο στην Αχαΐα

Τροχαίο στην Αχαΐα

Τροχαίο στην Αχαΐα

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στη Κερατέα: Μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε σε Δροσιά και Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο»
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο. Στο σημείο επιχειρούν...
Φωτιά στη Κερατέα στην περιοχή Τογάνι
Ανανεώθηκε πριν 1 λεπτό
Απαγορευτικό απόπλου: Χιλιάδες επιβάτες «ξέμειναν» στα λιμάνια – Στις 4 το απόγευμα θα αναχωρήσουν τα πλοία για Κυκλάδες
Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά
Κόσμος
4
Newsit logo
Newsit logo