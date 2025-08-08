Αχαΐα: Τροχαίο δυστύχημα μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι – Ένας νεκρός

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (08.08.2025) στην Αχαΐα με θύμα έναν 60χρονο οδηγό.

Το τροχαίο έγινε στην 111 στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, όπου ένα φορτηγάκι συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα.

Το φορτηγάκι οδηγούσε ένας 60χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος μετέφερε τα μελίσσια του λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο στην άσφαλτο.

Ο 60χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία καθώς δεν άντεξε αφήνοντας την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.