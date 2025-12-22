Αχαρνών: Βίντεο ντοκουμέντο με τον έναν από τους δύο άνδρες που βρέθηκαν μαχαιρωμένοι να ζητά βοήθεια σε μαγαζί

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ένας από τους δύο άνδρες που βρέθηκαν μαχαιρωμένοι το απόγευμα της Κυριακής 21.12.2025 μεταφέρεται σε κατάστημα της οδού Αχαρνών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες φέρνει στο φως το newsit.gr.

Γύρω στις 7 εχτές το απόγευμα σήμανε συναγερμός στις Αρχές όταν εντοπίστηκαν 2 άτομα σε απόσταση περίπου 300 μέτρα το ένα από το άλλο στην οδό Αχαρνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες, έναν με καταγωγή από την Αλβανία και έναν από τη Ρωσία.

Το βίντεο αποτυπώνει τον 18 χρόνων περίπου Ρώσο που μπήκε σε κατάστημα για να ζητήσει να τον βοηθήσουν, αμέσως μετά το μαχαίρωμα που δέχτηκε.

Πρώτη που τον βοηθά με τα τραύματά του είναι μία κυρία και στη συνέχεια έρχονται διασώστες του ΕΚΑΒ, που αφού του δίνουν πρώτες βοήθειες τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός που μεταφέρθηκε και ο δεύτερος τραυματίας.

Ο νεαρός είχε τραύμα από μαχαίρι αριστερά στα πλευρά ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος του επιτέθηκαν 3-4 άτομα και δεν κατάφερε να καταλάβει ποιοι ήταν.

Όπως περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr, «περίπου στις 7 η ώρα ήρθε το παιδί μαχαιρωμένο μπήκε στο μαγαζί μου και ζητούσε βοήθεια αυτό που μας είπε είναι ότι του επιτέθηκαν τρία τέσσερα άτομα και δεν κατάλαβε ποιοι ήταν».