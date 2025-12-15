Συμβαίνει τώρα:
Αυτό είναι το ναρκόπλοιο του «Έλληνα Εσκομπάρ» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου – Πάνω από 5 τόνοι κοκαΐνης στα αμπάρια του

Το πλοίο πλέον ρυμουλκείται προς τα παράλια της Γαλλίας, ενώ ένα μέρος του πληρώματος βρισκόταν και στο σκάφος «Africa 1», που είναι το αλιευτικό του «Έλληνα Εσκομπάρ»
Το πλοίο του «Έλληνα Εσκπομπάρ»
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Από πέντε έως επτά τόνους κοκαΐνης εκτιμούν ότι έχει στα αμπάρια του, το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, το οποίο παρακολουθούνταν και έπεσε στα χέρια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το πλοίο μήκους 27 μέτρων και πέντε μέτρων πλάτους είχε ξεκινήσει πριν από δύο μήνες από τη Νέα Μηχανιώνα κι αφού φόρτωσε την τεράστια ποσότητα της άσπρης σκόνης στη συνέχεια ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής.

Το πλήρωμα του πλοίου του «Έλληνα Εσκομπάρ» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου απαρτιζόταν από πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις Έλληνες κι ένας Βούλγαρος. Φτάνοντας κοντά στο νησί Μαρτινίκα του Ατλαντικού Ωκεανού κι ενώ παρακολουθούνταν από την αμερικανική DEA, η οποία είχε ειδοποιηθεί από το Ελληνικό FBI, έπεσε σε θαλασσοταραχή.

Τότε ενημερώθηκε το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και μετά από ρεσάλτο που έγινε στο πλοίο του επονομαζόμενου «χοντρού» βρέθηκε η τεράστια ποσότητα της κοκαΐνης.

Το πλοίο πλέον ρυμουλκείται προς τα παράλια της Γαλλίας, ενώ ένα μέρος του πληρώματος βρισκόταν και στο σκάφος «Africa 1».

Πρόκειται για το αλιευτικό του «Έλληνα Εσκομπάρ», από τις 15 Μαΐου του 2004.

Το αλιευτικό απέπλευσε από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική και φόρτωσε ανοικτά της Σενεγάλης 5,5 τόνους κοκαΐνης.

Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε χαρτόκουτες και είχαν μεταφερθεί από μέλη του κολομβιανού καρτέλ που διέσχισαν τον Ατλαντικό με μία παλιά τορπιλάκατο.

Τελικά, το «Africa» βρέθηκε και ακινητοποιήθηκε δύο μήνες αργότερα στα νοτιοανατολικά παράλια των ισπανικών ακτών.

