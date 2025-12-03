Ελλάδα

Αυτοκίνητο έφερε τα Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας: Έκλεψε τις εντυπώσεις με τα πολύχρωμα λαμπάκια του

Το γεμάτο λαμπάκια αυτοκίνητο έκλεψε τα βλέμματα
Στολισμένο αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο γεμάτο λαμπάκια στο κέντρο της Αθήνας / TikTok

Λίγες μέρες μένουν μόνο για τα Χριστούγεννα και πολλοί είναι εκείνοι που έχουν μπει σε φουλ γιορτινό κλίμα και το δείχνουν στολίζοντας με κάθε τρόπο. Κάποιες φορές και με μία μικρή υπερβολή θα μπορούσε να πει κανένας.

Εκτός από τα φαντεζί χριστουγεννιάτικα στολίσματα σε σπίτια, εδώ και λίγα χρόνια πολλοί είναι εκείνοι που εντυπωσιάζουν με τα στολισμένα αυτοκίνητά τους. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο, με δεκάδες πολύχρωμα λαμπάκια εθεάθη στο κέντρο της Αθήνας και κέντρισε τα βλέμματα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το λευκό μικρό αυτοκίνητο, φαίνεται καθώς διασχίζει την οδό Σταδίου μπροστά από την πλατεία Συντάγματος να εναρμονίζεται πλήρως με το κλίμα της εποχής.

@markos.alexandros Τάγκαρε το άτομο που στολίζει χωρίς αύριο #fyp #viral #athens #christmas #xmas #xmascar original sound – Markos.Alexandros

 

Ο οδηγός του, όπως φαίνεται και στο βίντεο στο TikTok, δεν παρέλειψε εκτός από τα λαμπάκια να διακοσμήσει και την πόρτα του οδηγού με έναν κατακόκκινο φιόγκο.

Ελλάδα
