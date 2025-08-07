Αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων στη Μεσσηνία: Σώος ο οδηγός, απεγκλωβίστηκε μόνος του

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας οδηγός που κινούνταν στον δρόμο στην παραλία της Σάντοβας, στη Μεσσηνία. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, το αγροτικό του όχημα έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων.

Ο τουρίστας οδηγός, πέφτοντας από τον γκρεμό, κατέληξε μαζί με το αγροτικό του στην αμμουδιά της παραλίας της Μεσσηνίας, σε απόσταση από τα beach bar που λειτουργούν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε κανείς καθώς λίγο πιο δίπλα έπαιζαν μωρά και έκανε ηλιοθεραπεία αρκετός κόσμος.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και είναι καλά στην υγεία του. Για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αστυνομικοί της Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, διασώστης με μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο.