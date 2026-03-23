Ελλάδα

Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στα Εξάρχεια – Ένας ελαφρά τραυματίας

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένας διανομέας ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου προσήχθη
Εικόνα από Orange Press
Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (23/3/26) στα Εξάρχεια, στη συμβολή Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει στην καφετέρια που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας διανομέας, ενώ ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πινακίδα την οποία παρέσυρε ανέκοψε την πορεία του ΙΧ και γι’ αυτό δεν έπεσε με μεγαλύτερη ορμή στο κατάστημα. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος -όπως και αργότερα- δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας.

Την ώρα του ατυχήματος δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, κάτι που ενδεχομένως να οδηγούσε σε τραυματισμούς.

