Αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό στην Αθηνών – Σουνίου: Στο νοσοκομείο η 60χρονη οδηγός

Η οδηγός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας
Το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (11.08.2025) ανάμεσα σε Βάρκιζα και Κορωπί, στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, όταν ένα αμάξι έπεσε στον γκρεμό.

Σύμφωνα με το irafina.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες μια γυναίκα 60 ετών έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και βγήκε από τον δρόμο, πέφτοντας σε γκρεμό, ύψους 30 μέτρων.

Μετά το ατύχημα, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο βρέθηκαν εκτός από την Αστυνομία και η Πυροσβεστική για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό της οδηγούν.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να βγάλουν από όχημα την 60χρονη γυναίκα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

 

Αμέσως μετά, η οδηγός μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ κατά τις πρώτες πληροφορίες η ίδια διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον. 

