Αυτοκίνητο τράκαρε με ταχύπλοο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Ένα τροχαίο ατύχημα που πραγματικά είναι απίστευτο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας ακριβώς στα διόδια της Αγίας Τριάδας.

Πρόκειται για τροχαίο που έγινε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (02.09.2026) όταν ένα αυτοκίνητο τράκαρε με… ταχύπλοο, το οποίο ρυμουλκούνταν από όχημα που είχε σταματήσει στο γκισέ των διοδίων.

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Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές.