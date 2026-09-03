Ελλάδα

Αυτοκίνητο τράκαρε με ταχύπλοο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές
Το ταχύπλοο στην εθνική οδό
Το ταχύπλοο στην εθνική οδό
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Ένα τροχαίο ατύχημα που πραγματικά είναι απίστευτο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας ακριβώς στα διόδια της Αγίας Τριάδας.

Πρόκειται για τροχαίο που έγινε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (02.09.2026) όταν ένα αυτοκίνητο τράκαρε με… ταχύπλοο, το οποίο ρυμουλκούνταν από όχημα που είχε σταματήσει στο γκισέ των διοδίων.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές.

Έρευνα για το συμβάν κάνει Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας που κατέγραψε και το τροχαίο.

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