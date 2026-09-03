Κόρινθος: Άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (3/9/2026) γύρω στις 06:15 αφού άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Εξαιτίας του περιστατικού αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Για την ανάσυρση του άνδρα από τον προαστιακό στην Κόρινθο άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

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Σύμφωνα με τη Hellenic Train, «στις 05:40 ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1301, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς με 80 επιβάτες, αντιλήφθηκε άτομο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, λίγο πριν από τον σταθμό της Κορίνθου.

Παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως τις 06:51, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

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Η Hellenic Train ενημερώνει τους επιβάτες ότι, λόγω του συμβάντος, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής και εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό».

Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2026.