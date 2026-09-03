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Φωτιά στο Συνέτι Άνδρου - Στη μάχη κατάσβεσης και 2 ελικόπτερα
Ελλάδα

Φωτιά στην Άνδρο: Καίγεται χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι – Και ελικόπτερα στη μάχη της κατάσβεσης

Σχεδόν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ παλεύουν με τις φλόγες
Πυροσβεστικό όχημα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα (03.09.2026) στη πυροσβεστική λόγω φωτιάς, αυτή τη φορά στην Άνδρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτι της Άνδρου με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο πυροσβεστική δύναμη για να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Συνέτι Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ», αναφέρεται στο tweet της πυροσβεστικής.

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