Εγκλωβισμός οδηγών στην Αττική Οδό λόγω χιονιά: Εισαγγελική πρόταση ενοχής για 4 στελέχη των «Αττικών Διαδρομών»

Η ώρα του εισαγγελέα έφτασε στην εκδίκαση της υπόθεσης του πρωτοφανούς εγκλωβισμού χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό, κατά τον μεγάλο χιονιά το Γενάρη του 2022.

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά, που είναι σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, κάθονται τέσσερα στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» και δύο στελέχη της Αττικής Οδού.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των τεσσάρων στελεχών των «Αττικών Διαδρομών», με το σκεπτικό ότι δε ζήτησαν εγκαίρως από την Τροχαία τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν.

Ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε την απαλλαγή των δύο στελεχών της Αττικής Οδού.

« Η ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση είχε παραχωρηθεί στις “Αττικές Διαδρομές”, οι οποίες είχαν και την αρμοδιότητα της επιχειρησιακής διαχείρισης κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Σε ό,τι αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο, είχε κατατεθεί και εγκριθεί το σχετικό σχέδιο, είχε υλοποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ετήσια άσκηση.

Όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε. Δεν προέκυψε καμία ποινική ευθύνη για την “Αττική Οδό”», κατέληξε ο εισαγγελέας στην πρότασή του.

Επιπρόσθετα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από το δικαστήριο τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής και του διευθυντή του αρμόδιου τμήματος της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελικού λειτουργού και οι δύο ήδη από την προηγούμενη ημέρα, με βάση τα μετεωρολογικά προγνωστικά δελτία, θα έπρεπε να έχουν αποφασίσει την απαγόρευση της εισόδου βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.