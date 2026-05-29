Ηράκλειο: 20 χρόνια φυλακή στον Γάλλο που σκότωσε με το αυτοκίνητό του την 36χρονη Ράνια

Μειωμένο καταλογισμό αναγνώρισε με απόφασή του την Παρασκευή (29.05.2026) το μικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στον 34χρονο Γάλλο οδηγό που έπεσε με το αυτοκίνητό του σαν φονική βολίδα πάνω στην 36χρονη Ράνια Μπουρνέλη σε μία υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο.

Στον Γάλλο οδηγό επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα της υπεράσπισης για εγκλεισμό του δράστη της δολοφονίας στο Ηράκλειο σε ψυχιατρείο. Ο 34χρονος θα επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει κανονικά την ποινή του.

Είναι μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη χώρα, καθώς στη θέση της 36χρονης θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς.

Ο δολοφόνος της δεν την είχε δει ποτέ πριν στη ζωή του!

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr αγνοούσε την ύπαρξή της. Δεν γνώριζε το όνομά της, το χρώμα των ματιών της, τη φωνή της. Ο κατηγορούμενος έπεσε με το αυτοκίνητο σκοπίμως πάνω στην άτυχη κοπέλα, με μεγάλη ταχύτητα.

Η Ράνια μόλις είχε επιστρέψει από αιμοκάθαρση. Πάρκαρε το αυτοκίνητό της για να μπει στο σπίτι, αλλά καραδοκούσε ο χάρος.

Στο μυαλό του 34χρονου δράστη ο οδηγός του προπορευόμενου αυτοκινήτου, δηλαδή η άτυχη Ράνια, ήταν ο «εχθρός». Δεν ήξερε καν αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Μικρή σημασία είχε. Θα τον έβγαζε από τη μέση και θα πανηγύριζε τη νίκη του.

«Τα κακά που τον καταδίωκαν…»

Όταν αστυνομικοί τού επέδειξαν, λίγο μετά την επεισοδιακή σύλληψή του, φωτογραφίες του θύματος, ο 34χρονος Τζερόμ από τη Γαλλία έδειχνε έκπληκτος. Επέμενε ότι «χτύπησε έναν άνδρα».

Όπως φέρεται να υποστήριξε, είδε έναν άνθρωπο με κοντά μαλλιά να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο «των κακών που τον καταδίωκαν».

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του 34χρονου Γάλλου σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στην απολογία του ο 34χρονος είπε: «Δεν ήθελα να σκοτώσω… Ήθελα μόνο να σταματήσω τις παρακολουθήσεις… Δεν είχα σκεφτεί με ποιο τρόπο», ισχυρίστηκε. «Λυπάμαι γι’ αυτό που έκανα. Δεν θυμάμαι τι συνέβη τη στιγμή του ατυχήματος… Πάντα φοβάμαι ότι θα μου κάνουν κακό (…)». Η φυλακή είναι λίγο εχθρική, οπότε αναγκαστικά έχω συναισθήματα φόβου», είπε ακόμη ενώπιον του δικαστηρίου.