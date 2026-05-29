Τραγωδία στον Βόλο: 47χρονος υπέστη ανακοπή την ώρα που η κόρη του έδινε Πανελλήνιες

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 47χρονος πατέρας στον Βόλο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του σήμερα Παρασκευή (29.05.2026) όσο το παιδί του εξεταζόταν στη Νεοελληνική Γλώσσα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του βρέθηκε το πρωί ο άτυχος 47χρονος επιχειρηματίας χώρου εστίασης στη Νέα Ιωνία Βόλου, από τον μικρό γιό του. Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 47χρονος πατέρας υπέστη ανακοπή την ώρα που η μεγάλη του κόρη έγραφε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και κατέληξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μικρό παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή και ανακοίνωσαν τον θάνατό του.

Ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του, η οποία ζήτησε να μην ενοχληθεί η κόρη της την ώρα της εξέτασης.