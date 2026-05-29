Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εξαφάνιση ανήλικης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Η Αμίνα Καλίλ είναι αδύνατη με ύψος 1.65 μ., έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια
Εξαφάνιση
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε σήμερα Παρασκευή (29.05.2026) για την εξαφάνιση ανήλικης με καταγωγή από τη Συρία, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στο κέντρο της Αθήνας.

Η εξαφάνιση της ανήλικης Αμίνα Καλίλ σημειώθηκε χτες Πέμπτη το μεσημέρι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 28/05/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας, η Αμίνα (ον) Καλίλ (επ), 15 ετών, από την Συρία.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 29/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αμίνα (ον) Καλίλ (επ) έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
208
144
119
71
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαρτυρίες θυμάτων του 27χρονου «κομπιναδόρου» που εξαπατούσε κόσμο με fake αγγελίες ενοικίασης σπιτιών – «Του δώσαμε λεφτά και εξαφανίστηκε»
Ο 27χρονος έκλεβε προσωπικά στοιχεία, «έκλεινε» Airbnb και τα ξανανοίκιαζε για να πάρει τις προκαταβολές - Τι λένε θύματα και ιδιοκτήτες των σπιτιών
Ο 27χρονος «κομπιναδόρος»
Χαλκιδική: «Ήταν καθαρό ατύχημα» λέει ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ – Τι είπαν στις απολογίες τους οι 4 κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου
«Δεν γεννούσε υποψία για βλάβη» ο μηχανικός και αρνήθηκε με τη σειρά του την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Το λούνα παρκ
Newsit logo
Newsit logo