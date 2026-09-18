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Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι σου!

Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι σου!
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Ταξίδεψε το φθινόπωρο και ανακάλυψε τα νησιά του Αιγαίου στην πιο ατμοσφαιρική τους εκδοχή! Οι ηλιόλουστες μέρες συνεχίζονται, η θάλασσα διατηρεί τη ζεστασιά της προσφέρεται η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και την εξερεύνηση.

Τώρα είναι η εποχή που μπορείς να απολαύσεις τα σοκάκια των Κυκλάδων χωρίς βιασύνη, να ανακαλύψεις κρυφές παραλίες στα Δωδεκάνησα ή να ζήσεις αυθεντικές στιγμές στο Βόρειο Αιγαίο.

Η Blue Star Ferries με σύγχρονα πλοία και αξιόπιστα δρομολόγια, είναι η σταθερή επιλογή για το ταξίδι σου.

Με μια απλή επίσκεψη στο bluestarferries.com, μπορείς να βρεις τον προορισμό σου, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να κλείσεις εισιτήρια εύκολα και γρήγορα.

Εμπειρία εν πλώ

Στα πλοία της Blue Star Ferries μπορείς να απολαύσεις:
• γευστικά σνακ, καφέ, ποτά και γλυκά στα bar
• ποιοτικές επιλογές σε à la carte και self-service εστιατόρια
• premium επιλογές snack & καφέ στα bars
• αγορές από τα onboard καταστήματα

Offers & Benefits

Ταξίδεψε στα αγαπημένα σου νησιά με εκπτώσεις έως 50%
•50% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά • έως 30% στα μέλη Seasmiles • 25% σε 4κλινες καμπίνες • 20% έκπτωση επιστροφής στα Ι.Χ. στη γραμμή της Δωδεκανήσου • 50% με τα προγράμματα CU & TY σε συνεργασία με τη VODAFONE για τις γραμμές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

Τώρα, μπορείς μαζί με την κράτηση των εισιτηρίων σου από τοbluestarferries.com ή το seamore app, τον προσωπικό σου ταξιδιωτικό οδηγό, να αγοράσεις για το ταξίδι σου με έκπτωση:

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• 10%, πακέτο WiFi της επιλογής σου, αλλά και
• Έως 20%, μενού της προτίμησής σου στα à la carte εστιατόρια του πλοίου

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Κατέβασε το νέο seamore app!


• Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!
• Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα!
• Βρίσκεις πληροφορίες για όλους μας τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.
• Κάνεις εύκολα το web check in σου!
• Έχεις ευελιξία στις μετακινήσεις σου κλείνοντας εύκολα ταξί με Freenow by lyft ή θέση parking στο λιμάνι του Πειραιά με Parkaround.
• Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

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Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Extra εμπειρίες

Ένα Log-in όλα σου τα ταξίδια!
Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, mobile app seamore & Seasmiles με έναν κοινό κωδικό!

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Seasmiles:
Γίνε και εσύ μέλος εύκολα και γρήγορα μέσω του seasmiles.com ή εν πλω!
• Απόκτησε ΔΩΡΕΑΝ ή με έκπτωση εισιτήρια, εξαργυρώνοντας seasmiles
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έως -30% σε εισιτήρια
έως -35% σε 350+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα
Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

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@sea portal: ένα διαδραστικό portal εν πλω

Το διαδραστικό, πολυχρηστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το ταξίδι με τα πλοία μας σε μια πραγματικά ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία. Επισκέψου το και μάθε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σου, άκουσε podcast και μουσική, βρες παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά, εκμεταλλεύσου τον χρόνο σου όσο ταξιδεύεις και κλείσε δραστηριότητες στο νησί, και πολλά άλλα!

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