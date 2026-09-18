Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι σου!

Ταξίδεψε το φθινόπωρο και ανακάλυψε τα νησιά του Αιγαίου στην πιο ατμοσφαιρική τους εκδοχή! Οι ηλιόλουστες μέρες συνεχίζονται, η θάλασσα διατηρεί τη ζεστασιά της προσφέρεται η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και την εξερεύνηση.
Τώρα είναι η εποχή που μπορείς να απολαύσεις τα σοκάκια των Κυκλάδων χωρίς βιασύνη, να ανακαλύψεις κρυφές παραλίες στα Δωδεκάνησα ή να ζήσεις αυθεντικές στιγμές στο Βόρειο Αιγαίο.
Η Blue Star Ferries με σύγχρονα πλοία και αξιόπιστα δρομολόγια, είναι η σταθερή επιλογή για το ταξίδι σου.
Με μια απλή επίσκεψη στο bluestarferries.com, μπορείς να βρεις τον προορισμό σου, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να κλείσεις εισιτήρια εύκολα και γρήγορα.
Εμπειρία εν πλώ
Στα πλοία της Blue Star Ferries μπορείς να απολαύσεις:
• γευστικά σνακ, καφέ, ποτά και γλυκά στα bar
• ποιοτικές επιλογές σε à la carte και self-service εστιατόρια
• premium επιλογές snack & καφέ στα bars
• αγορές από τα onboard καταστήματα
Offers & Benefits
Ταξίδεψε στα αγαπημένα σου νησιά με εκπτώσεις έως 50%
•50% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά • έως 30% στα μέλη Seasmiles • 25% σε 4κλινες καμπίνες • 20% έκπτωση επιστροφής στα Ι.Χ. στη γραμμή της Δωδεκανήσου • 50% με τα προγράμματα CU & TY σε συνεργασία με τη VODAFONE για τις γραμμές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Τώρα, μπορείς μαζί με την κράτηση των εισιτηρίων σου από τοbluestarferries.com ή το seamore app, τον προσωπικό σου ταξιδιωτικό οδηγό, να αγοράσεις για το ταξίδι σου με έκπτωση:
• 10%, πακέτο WiFi της επιλογής σου, αλλά και
• Έως 20%, μενού της προτίμησής σου στα à la carte εστιατόρια του πλοίου
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