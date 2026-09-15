Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες του μέσα από το ιατρείο – Η «άφαντη» κουβέρτα και το παντελόνι

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο τραγουδιστής στην μοιραία κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο ενώ φύλλο και φτερό έχουν κάνει τα κλιμάκια της ΕΛΑΣ, το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι γιατροί αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ όσα αποκαλύπτονται για το ι συνέβη πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, σοκάρουν.

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Ερωτήματα δημιουργούνται με τα νέα ευρήματα των αρχών. Σύμφωνα με το Live News ένα νέο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από το περιερχόμενο των φωτογραφιών που τράβηξε η 56χρονη από τη στιγμή που ο ερμηνευτής ήταν αναίσθητος και συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Στις 14:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι είναι ξαπλωμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης, έχοντας το κεφάλι του στραμμένο δεξιά και με κλειστά τα μάτια του. Είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, καθώς φαίνεται ότι αντλείται το αίμα του από τη δεξιά φλέβα. Στην εικόνα, εντύπωση προκαλεί το δεξί πόδι του τραγουδιστή που κρέμεται από το κρεβάτι.

Στη φωτογραφία μάλιστα φαίνεται ότι ο ερμηνευτής φορούσε ένα σκουρόχρωμο παντελόνι, πράγμα που διακρίνεται από το δεξί του πόδι που κρέμεται. Ωστόσο, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι διασώστες και το έχουν καταθέσει, τον βρήκαν με ένα T-shirt και ένα εσώρουχο. Δεν έγινε καμία αναφορά για το παντελόνι, πράγμα που δείχνει ότι κάποιος για κάποιο λόγο το έβγαλε από τον καλλιτλεχνη.

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Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, επίσης, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ύπαρξη και «εξαφάνιση» μίας λαδί κουβέρτας. Στις φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να είναι σκεπασμένος με μία κουβέρτα που φτάνει μέχρι τη μέση του τραγουδιστή και τον καλύπτει λίγο πιο πάνω.

Στο τέλος της κουβέρτας, κάτω δεξιά στη φωτογραφία, φαίνεται ότι εξέχει το πόδι του Γιώργου Μαζωνάκη και από εκεί φαίνεται το παντελόνι που δεν βρέθηκε φορεμένο σοτν τραγουδιστή. Εντύπωση όμως προκαλεί και το γεγονός ότι ούτε αυτή η κουβέρτα βρέθηκε από τις αρχές. Αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς εξετάζεται το γιατί αποκρύφτηκαν τα δύο αντικείμενα και κυρίως γιατί δεν εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες της ΕΛΑΣ.