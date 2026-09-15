Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Πρέσπες σε δάσος στο όρος Ντέβας – Εναέρια μέσα στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (15/09/2026) σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στο Δήμο Πρεσπών Φλώρινας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στις Πρέσπες γύρω στις 3.30 το απόγευμα.

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Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα, όπως επίσης δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή με υδροφόρες παράσχει και ο Δήμος Πρεσπών.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.