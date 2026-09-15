Ελλάδα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Πρέσπες σε δάσος στο όρος Ντέβας – Εναέρια μέσα στο σημείο

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς
Ανανεώθηκε πριν 53 λεπτά
Φωτιά στις Πρέσπες
Φωτιά στις Πρέσπες / kozan.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (15/09/2026) σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στο Δήμο Πρεσπών Φλώρινας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στις Πρέσπες γύρω στις 3.30 το απόγευμα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα, όπως επίσης δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή με υδροφόρες παράσχει και ο Δήμος Πρεσπών.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
163
150
88
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λέσβος: Ανοίγει η πλατφόρμα για αποζημιώσεις 7,4 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω του αφθώδους πυρετού
Έχει ιχνηλατηθεί πάνω από το 80% των εκτροφών της Λέσβου, ενώ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, απομένουν περίπου 300 εκτροφές - Νομοθετήθηκε ειδική αποζημίωση για το γάλα που δεν μπόρεσε να διατεθεί
Κοπάδια πρόβατα
Newsit logo
Newsit logo