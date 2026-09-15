Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το άλλοθι του γιατρού και ο «πυρετός» στην κλινική μετά την ανακοπή

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έξι μέρες αφότου ο τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή στην κλινική στο Κολωνάκι, βυθίζοντας την χώρα στη θλίψη.

Οι αρχές συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση που «πάγωσε» το πανελλήνιο, εξετάζοντας τις κινήσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών – της 56χρονης που είχε αναλάβει την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη και του 58χρονου σύζυγό της και υπεύθυνου της κλινικής στο Κολωνάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο γιατροί αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους. Υπενθυμίζεται ότι πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα, ο 58χρονος γιατρός φαίνεται να έχει ήδη χτίσει άλλοθι με σκοπό να πείσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Τα κρίσιμα λεπτά που ο Γιώργος Μαζωνάκη ήταν χωρίς τις αισθήσεις του συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι γιατροί έκαναν μία σειρά λαθών αφού είδαν ότι δεν μπορούν να τον επαναφέρουν. Από τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, την «παράκαμψη» που πάτησαν στο μηχάνημα – όταν αυτό έβγαλε ένδειξη κινδύνου για θρόμβωση – και τον καθαρισμό του χώρου μετά την ανακοπή, μέχρι την διαγραφή δεδομένων και την παραποίηση στοιχείων για να μην φανεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Το Live News, αποκάλυψε ότι ο 58χρονος έχει βρει τρόπο για να δείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με το θανατηφόρο περιστατικό. Ο ίδιος έβγαλε ένα παραπεμπτικό σε άλλο ασθενή λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, που φέρεται να ήταν ήδη νεκρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα ραντεβού με δικό μου ασθενή και ναι μεν ήμουν στο ιατρείο, ήμουν όμως στο δικό μου το γραφείο. Με φώναξαν για να δώσω τις πρώτες βοήθειες», υποστήριξε σύμφωνα με το Live News και έδωσε στις αρχές το ντοκουμέντο με το παραπεμπτικό.

Στις 16:05 έβγαλε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στον ασθενή, ο γιατρός, ενώ στις 16:20 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στον ασθενή ήταν για εξετάσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι ο γιατρός μπήκε με τους κωδικούς του κανονικά στον υπολογιστή, και έβγαλε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, την ώρα που στο γραφείο επικρατούσε πανικός, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναίσθητος.