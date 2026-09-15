Πέθανε ο Γιώργος Μακρόπουλος, κορυφαία μορφή στο σκάκι παγκοσμίως

Την απώλεια του Γιώργου Μακρόπουλου, επίτιμου προέδρου της, σε ηλικία 72 ετών, μίας σημαντικής προσωπικότητας του ελληνικού και διεθνούς σκακιού, ανακοίνωσε η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία την Τρίτη (15.09.2026).

Ο Γιώργος Μακρόπουλος ήταν επτά φορές πρωταθλητής Ελλάδας στο σκάκι (από το 1971 έως το 1985), έγινε International Master στο 1979, και διετέλεσε από το 1982 έως το 2021 πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, και ακολούθως επίτιμος πρόεδρός της.

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Παράλληλα, υπηρέτησε επί σειρά ετών και την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE), της οποίας διετέλεσε αντιπρόεδρος από το 1986 έως το 1990, γενικός γραμματέας από το 1990 έως το 1996 και αναπληρωτής πρόεδρος από το 1996 έως το 2018.

Ειδικά από το 2015 έως το 2018, εκτελούσε χρέη προέδρου της FIDE, αφότου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε τον Ρώσο πρόεδρο της FIDE, Κίρσαν Ιλιουμζίνοφ, στον κατάλογο κυρώσεων.

Μάλιστα, ο Ιλιουμζίνοφ μεταβίβασε τις νομικές, οικονομικές και επιχειρηματικές ευθύνες σχετικά με τις δραστηριότητες της FIDE στον Μακρόπουλο.

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Ο θάνατός του ήρθε μόλις 11 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της διεθνούς ομοσπονδίας στη Σαμαρκάνδη όπου θα ήταν ένας από τους 18 υποψηφίους για τις τέσσερις θέσεις αντιπροέδρου στη FIDE που εκλέγονται.

Σε πρόσφατη ομιλία του πριν την έναρξη τουρνουά τόνισε ότι το σκάκι είναι σε θέση να βοηθήσει την ειρήνη και να γεφυρώσει τις διαφορές των λαών.

Η ΕΣΟ εξέφρασε στην ανακοίνωσή της τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλη την σκακιστική κοινότητα που υπηρέτησε πιστά στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.