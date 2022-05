Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών ο τραγουδιστής Δάκης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό πως η υγεία του αγαπημένου τραγουδιστή, Δάκη, είχε επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Ο φίλος του, Τάκης Σαγιώρ, είχε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα πως τα νέα για την υγεία του Δάκη δεν ήταν καλά και αγαπημένος τραγουδιστής είχε φτάσει να ζυγίζει μόλις 42 κιλά.

Ο Δάκης γνώρισε τεράστια επιτυχία και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ποιος ήταν ο Δάκης

Ο Δάκης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το πραγματικό όνομά του ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης.

Σε ηλικία 20 ετών ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης. Παράλληλα, το 1964 έβγαλε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά.

Ενδεικτικά οι επιτυχίες του εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston. Μιλά έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που επιτρέπει να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα Ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές της εποχής.

Ο ίδιος είχε συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες συνθέτες όπως: Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης κ.ά.

Είχε συνεργαστεί με μοναδικούς στιχουργούς όπως οι Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου, Ξενοφώντας Φυλέρης, Θάνος Σοφός, Ρόνη Σοφού κ.ά.

Ο Δάκης είχε πραγματοποιήσει πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλους χώρους διασκέδασης της Αθηναϊκής νυχτερινής ζωής, ενώ συνεργάστηκε με τους Μαρινέλλα, Κώστα Χατζή, Γιάννη Πάριο, Χάρις Αλεξίου, Άννα Βίσση και άλλους.

Μάλιστα, σε διεθνές επίπεδο είχε συνεργαστεί με τους Rolling Stones, Σαρλ Αζναβούρ, Δαλιδά, Μίλβα, Τζο Ντασέν, Σασά Ντιστέλ και Ντέμη Ρούσσο, με τον οποίο ήταν ξαδέρφια.

Είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, στα Θέατρα Βέμπο, Παρκ, Κοτοπούλη-Ρεξ και αλλού. Επίσης, είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραστάσεις και σε ελληνικές ταινίες όπως «Γοργόνες και μάγκες», «Η θεία μου η χίπισσα» κ.ά.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

Η δισκογραφία του αποτελούνταν από 39 LP και CD και 19 singles και 45άρια. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά ήταν το CD με τίτλο «Moments» (ΜΙΝΟΣ 2008) του Μίμη Πλέσσα όπου ο Δάκης τραγουδούσε σε 7 γλώσσες.

