Ελλάδα

ΔΕΔΔΗΕ: Οι ζημιές στην Άνω Γλυφάδα δεν σχετίζονται με το έργο υπογειοποίησης

«Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης»
Καταστροφές στη Γλυφάδα
REUTERS/Louisa Gouliamaki

Για ένα εμβληματικό έργο υπογειοποίησης στο Υμηττό κάνει λόγο ο ΔΕΔΔΗΕ αντικρούοντας τις πληροφορίες που θέλουν τα έργα στον Υμηττό να συνδέονται με τις καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα, σημειώνοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση του έργου με τις πλημμύρες στην Άνω Γλυφάδα και τονίζει ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, πλήρως αδειοδοτημένο και ενταγμένο στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα η ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει τα εξής:

«Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο υπογειοποίησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για το έργο, συνολικού μήκους περίπου 5.500 χλμ., έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των γεωμορφολογικών, υδρολογικών και λοιπών επιστημονικών δεδομένων.

Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του έργου το σκάμμα παραμένει ακέραιο, ενώ αντίθετα εντοπίζονται εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος και στην ευρύτερη περιοχή έχουν διαπιστωθεί σοβαρές καθιζήσεις σε δρόμους της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και μετακινήσεις σημαντικών όγκων εδάφους.

Τα έργα υπογειοποίησης αποτελούν πάγιο αίτημα δημοτικών Αρχών και τοπικών φορέων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ενώ μειώνουν σημαντικά την έκθεση του δικτύου σε ακραία καιρικά φαινόμενα, περιορίζουν τον κίνδυνο εκτεταμένων βλαβών και διακοπών ηλεκτροδότησης και ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών σε περιπτώσεις πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Επισημαίνεται ότι – αντίθετα με όσα διαδίδονται – συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν τα σημεία όπου αποκαλύφθηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, λόγω σαθρότητας του εδάφους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων, τη στήριξη των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν πλήξει την αρτιότητα του έργου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
152
126
82
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ενώ η τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τον ακριβή τρόπο που σημειώθηκε η σύγκρουση
Από το τροχαίο στη Ναύπακτο
5
Ούτε γρίπη, ούτε κορονοϊός: Η «αόρατη» ασθένεια που «φορτώνει» το σύστημα Υγείας
Σχεδόν 4 στους 10 ασθενείς που προσέρχονται στους γιατρούς με έντονα συμπτώματα (υψηλό πυρετό, πόνους στις αρθρώσεις και βήχα), διαγιγνώσκονται αρνητικοί και στους τρεις κύριους ιούς (Γρίπη, SARS-CoV-2, RSV)
Νοσοκομείο
Δήμαρχος Γλυφάδας: Οι εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη δημιούργησαν σαθρό έδαφος
«Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός»
A car is partially covered by debris, as a storm hits Athens, Greece, January 21, 2026. REUTERS
Νέα ένταση στα Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη
Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο
Αστυνομικοί στα Βορίζια
Σέρρες: «Του είπε “θα σε κάνω μούμια”» λέει η μητέρα του 13χρονου που κατήγγειλε καθηγήτρια ότι τον φίμωσε με ταινία
Η μητέρα του μαθητή μιλώντας στο newsit.gr περιέγραψε όσα έγιναν λέγοντας πως: «Ξαφνικά η διευθύντρια ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του να του κλείσει το στόμα γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να τον ακούει άλλο»
Σχολείο 35
Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές λόγω γρίπης – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
«Έχουμε αύξηση 30% στα παιδιά σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα στα παιδιατρικά νοσοκομεία . Έρχονται κάθε μέρα πάνω από 250 παιδιά και εισάγονται 50», είπε ο Μιχάλης Γιαννακός
Νοσοκομείο Παίδων
Newsit logo
Newsit logo