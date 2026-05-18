Κάλυμνος: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε στη θάλασσα

Το θύμα φαίνεται να επέβαινε σε ένα αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έναν άνδρα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Θρίλερ εκτυλίσσεται στην Κάλυμνο αφότου άνδρας βρέθηκε νεκρός στο λιμάνι το βράδυ της Κυριακής (17/5/2026) έχοντας τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φαίνεται να επέβαινε σε ένα αλιευτικό σκάφος στην Κάλυμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα.

Yπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας κατέληξε στη θάλασσα, ενώ ο κυβερνήτης του αλιευτικού ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη λίγο αργότερα και το Λιμενικό διενεργεί έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

