Αιτωλοακαρνανία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές σήμερα Δευτέρα (18.5.26), μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, τα στοιχεία μιας γυναίκας και τριών ανδρών -εκ των οποίων οι δύο ήταν δραπέτες και ο ένας έγκλειστος φυλακών- για την απόπειρα ληστείας σε σπίτι στο Θέρμο.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες για την απόπειρα ληστείας στην Αιτωλοακαρνανία είναι με καταγωγή από την Αλβανία.

Πρόκειται για τους:

(επ) QOSJA (ον) Romeo του Hysen και της Manousaki ή Manushaqe, γεν. 18/10/1984, στην Αλβανία.

επ) TOCI (ον) Lefter του Simon και της Fatbardha ή Varvara, γεν. 10/01/1984 ή 08/03/1976, στην Αλβανία.

(επ) TOSKA ή TOJKA ή LUMARAKU (ον) Mariol ή Arsen ή Marjol ή Marsel ή Marjel του Vasil ή Nasmi ή Nazmi ή Barjam ή Marjzam ή Barian και της Nezmir ή Shpresa ή Nexhmie ή Nazmia, γεν. 17/12/1988 ή 14/07/1990 ή 17/12/1998 ή 14/04/1990, στην Αλβανία.

(επ) ΣΕΧΙ (ον) Φατμπαρδα του Νταούτ και της Λουμτούριε, γεν. 05/10/1991, στην Αλβανία.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που φέρουν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό της απόπειρας ληστείας

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 4ης Απριλίου στο Θέρμο, όταν οι τρεις άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα σε σπίτι ανδρόγυνου, τους οποίους αποπειράθηκαν να ληστέψουν με την απειλή όπλου και τη χρήση βίας στον άνδρα.

Κατά την τέλεση της ληστείας, οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από τον γιο του ζευγαριού και τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

Για τη σύλληψη των κατηγορούμενων οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε στον κόμβο Συκιάς και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς όχημα, στο οποίο επέβαινε η γυναίκα κατηγορούμενη, ενώ οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι ήταν κρυμμένοι στο χώρο αποσκευών και συνελήφθησαν.

Παράλληλα, σε μισθωμένη οικία εντοπίστηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη άμεσα σε κοντινή απόσταση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία και στη λίμνη Τριχωνίδας βρέθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο, με σπαστό κοντάκι, με δυο γεμιστήρες, δεμένους με μονωτική ταινία, που έφεραν 57 φυσίγγια, καθώς και είδη ρουχισμού.

Επισημαίνεται ότι οι δύο άνδρες κατηγορούμενοι ήταν δραπέτες από Κατάστημα Κράτησης, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος διένυε εξαήμερη τακτική άδεια, που του είχε χορηγηθεί από σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο ήταν έγκλειστος.