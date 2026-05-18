Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ σε υποσταθμό ρεύματος

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5/2026) όταν ένας 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ που εκτελούσε εργασίες στον συγκεκριμένο υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης.

Αμέσως στο σημείο στα Πατήσια σήμανε συναγερμός, ενώ ο 52χρονος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν της 10:00 το πρωί στην οδό Ηλία Ζερβού, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για μια μικρή έκρηξη.