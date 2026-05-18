Αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο των αιτήσεων του Προγράμματος Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY

Κάποιες αποφάσεις δεν φαίνονται μεγάλες τη στιγμή που τις παίρνεις.

Όμως, με τον χρόνο, αποδεικνύονται καθοριστικές.

Για τον Βασίλη Τζάκο, σήμερα καταξιωμένο στέλεχος στον τραπεζικό τομέα, η αίτηση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY ήταν μία από αυτές.

Η στιγμή της επιλογής ήρθε με ένα έντονο συναίσθημα επιβεβαίωσης.

«Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μου. Από εκείνες που λες: κάτι κάνω σωστά».

Ίσως όμως, ακόμη πιο σημαντική ήταν η αίσθηση ότι κάποιος πίστεψε σε εκείνον, πριν ακόμη πιστέψει ο ίδιος πλήρως στον εαυτό του. Αυτό είναι που καθορίζει την αξία μιας τέτοιας στήριξης.

Για την HELLENiQ ENERGY, η ενίσχυση της νέας γενιάς δεν αποτελεί απλώς μια πρωτοβουλία. Είναι μια σταθερή, μακροχρόνια δέσμευση που λειτουργεί ως πραγματικός καταλύτης ευκαιριών: ανοίγει δρόμους, μειώνει εμπόδια και δίνει σε νέους ανθρώπους τα εργαλεία, για να εξελιχθούν και να διαμορφώσουν τη δική τους πορεία σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία του Βασίλη απέκτησε πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση.

«Ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπω την καριέρα μου».

Η εμπειρία της υποτροφίας δεν περιορίστηκε σε μια σημαντική διάκριση.

Αντίθετα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς που επηρέασε ουσιαστικά τις επιλογές του, από τις σπουδές μέχρι τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα και, τελικά, τη διαδρομή που τον οδήγησε σε έναν απαιτητικό ρόλο στον διεθνή τραπεζικό κλάδο.

Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, η υποτροφία λειτούργησε ως ουσιαστικό εφόδιο. Όχι μόνο ως αναγνώριση, αλλά ως στοιχείο που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούσε τον εαυτό του απέναντι στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις.

Η υποτροφία της HELLENiQ ENERGY αποτελεί και πρακτική στήριξη: κάλυψη διδάκτρων και, για πρώτη φορά φέτος, σε ειδικές περιπτώσεις, και μέρους των εξόδων διαβίωσης. Έτσι, μειώνει τα οικονομικά εμπόδια και διασφαλίζει πιο ίσες αφετηρίες, επιτρέποντας στους νέους να επικεντρωθούν στο δυναμικό και στις επιλογές τους.

Σήμερα, ο Βασίλης βλέπει αυτή την εμπειρία ως κάτι που παραμένει ενεργό.

«Είναι μια υπενθύμιση ότι κάποιος πίστεψε σε εμένα από νωρίς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία».

Και αν είχε να δώσει μια συμβουλή σε έναν υποψήφιο;

«Απλά κάν’ το. Γιατί ακόμη και η διαδικασία της αίτησης μπορεί να είναι η αρχή για κάτι μεγαλύτερο».

Και η ιστορία του Βασίλη δεν είναι η μόνη.

Από το 2013 έως σήμερα, περισσότεροι από 350 νέοι έχουν ενισχυθεί μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, σπουδάζοντας σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος – την ενέργεια, την τεχνολογία και το περιβάλλον – το Πρόγραμμα δεν προσφέρει μόνο ευκαιρίες εκπαίδευσης, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας νέων ανθρώπων που θα διαμορφώσουν το αύριο.

Και ίσως αυτή είναι και η πιο ουσιαστική κληρονομιά του Προγράμματος:

να δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο η προσπάθεια βρίσκει κατεύθυνση και οι άνθρωποι τη σιγουριά να προχωρήσουν, να επιλέξουν και τελικά να επηρεάσουν το μέλλον γύρω τους.

Μήπως η επόμενη υποτροφία της HELLENiQ ENERGY γράφει το δικό σου όνομα;

Κάνε την αίτησή σου μέχρι 25 Μαΐου στο https://scholarships.helleniqenergy.gr/greece/