Δεκαπενταύγουστος στην Αθήνα: Πώς θα λειτουργήσει το Μετρό – Άδειοι οι δρόμοι της πόλης

Έρημη πόλη θυμίζει η Αθήνα, καθώς και φέτος οι περισσότεροι Αθηναίοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη έστω για λίγες μέρες για να γιορτάσουν τον Δεκαπενταύγουστο.

Με πληρότητες που αγγίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις το 100% κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή (15.8.2025) η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες κατοίκους της Αθήνας και όχι μόνο να επιλέγουν τα νησιά για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με στοιχεία των κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 15/08, 22 αναχωρήσεις πλοίων με συνολικά 15.761 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας, 11 απόπλοι με 4.032 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου επτά αναχωρήσεις πλοίων δρομολόγια με 1.700 επιβάτες.

Χθες παραμονή του 15Αυγουστου η κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής ήταν αυξημένη καθώς από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 27 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου 27.463 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 49 απόπλοι πλοίων συμβατικών και ταχύπλοων με 10.289 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα αναχώρησαν 11 πλοία με 9.149 επιβάτες και από το Λαύριο 9 πλοία με 3.038 επιβάτες.

Το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή ενώ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Γραμμή ΗΣΑΠ

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 15 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′

Αδειάζει η Θεσσαλονίκη

Άδειο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς στους αδειούχους του Αυγούστου προστέθηκαν και οι εκδρομείς του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου, οι οποίοι από χθες εγκατέλειψαν την όλη κατευθυνόμενοι σε παραλίες και βουνά ή σε τόπους που εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου με τα πατροπαράδοτα πανηγύρια και το αντάμωμα των ξενιτεμένων. Οι κεντρικοί δρόμοι μοιάζουν έρημοι, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν όπως και άνθρωποι, κυρίως τουρίστες που δεν πτοούνται από τη ζέστη του Αυγούστου.