Ηράκλειο: 39χρονος «εισπράκτορας» απατεώνας άρπαξε χρήματα και κοσμήματα – Συνελήφθη και η γιαγιά του για λαθραία τσιγάρα

Οι αρχές στο Ηράκλειο συνέλαβαν έναν 29χρονο και τη γιαγιά του για τηλεφωνική απάτη (μια τετελεσμένη και μία απόπειρα) σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα για κατοχή λαθραίων τσιγάρων.

Στην εξιχνίαση δύο περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο, ταυτοποιήθηκε 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, έχοντας τον ρόλο εισπράκτορα.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία στις 13.08.2026 άγνωστος τηλεφώνησε σε 46χρονη γυναίκα προσποιούμενος υπάλληλο επιχείρησης ηλεκτρισμού και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, την έπεισε να τοποθετήσει εκτός του σπιτιού της κοσμήματα και χρήματα τα οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο 29χρονος και διέφυγε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ. Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε στις 12.08.2026 ο 29χρονος με ακόμα ένα άγνωστο άτομο είχε μεταβεί σε άλλο σπίτι προκειμένου να παραλάβει τσάντα με χρήματα και τιμαλφή 72χρονη ως προϊόντα απάτης, έγινε όμως αντιληπτός και διέφυγε.

Πώς συνελήφθη η 72χρονη γιαγιά του

Κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, κατά τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (20.09.2026), αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, εντόπισαν τον 29χρονο και σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του όπου διαμένει με την 72χρονη γιαγιά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία φόρου κατανάλωσης και συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την ταυτοποίηση των αγνώστων δραστών και την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.